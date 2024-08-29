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ЕС не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро Украине

БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Евросоюз до сих пор не смог разблокировать выделение шести миллиардов евро из Европейского фонда мира для оплаты поставок оружия Украине европейскими странами из-за отсутствия единства в ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел.

Источник: © РИА Новости

«Эти средства уже есть на счетах, но одно из государств-членов ЕС продолжает блокировать решение», — сказал он.

Ранее Боррель заявлял, что Венгрия до сир пор не дала согласия на передачу шести миллиардов евро европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

ЕС