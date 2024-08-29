Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Краснодара объяснил ситуацию с улицей Автомобильной

Евгений Наумов рассказал о причинах затянувшегося ремонта улицы.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил ситуацию с улицей Автомобильной.

Как рассказал глава города в эфире «Радио Краснодар», сейчас улицу поддерживают в рабочем состоянии, подсыпают ямы и грейдируют дорогу.

Градоначальник объяснил, что улица Автомобильная попадает в грандиозный проект концессии трамвайной линии. В настоящее время концессионер ведет проектные работы, нужно понять трассирование, масштабы проекта.

«По итогам будем смотреть на примыкание ул. Автомобильной», — сказал он.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Музыкальном микрорайоне Краснодара провели ямочный ремонт на ул. Есенина. Работы выполнил инвестор по поручению главы Краснодара Евгения Наумова, которое он дал на встрече с жителями микрорайона.