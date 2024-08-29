Мэр Краснодара объяснил ситуацию с улицей Автомобильной

Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил ситуацию с улицей Автомобильной.
Как рассказал глава города в эфире «Радио Краснодар», сейчас улицу поддерживают в рабочем состоянии, подсыпают ямы и грейдируют дорогу.
Градоначальник объяснил, что улица Автомобильная попадает в грандиозный проект концессии трамвайной линии. В настоящее время концессионер ведет проектные работы, нужно понять трассирование, масштабы проекта.
«По итогам будем смотреть на примыкание ул. Автомобильной», — сказал он.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в Музыкальном микрорайоне Краснодара провели ямочный ремонт на ул. Есенина. Работы выполнил инвестор по поручению главы Краснодара Евгения Наумова, которое он дал на встрече с жителями микрорайона.