Мэр Краснодара объяснил ситуацию с улицей Автомобильной

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Музыкальном микрорайоне Краснодара провели ямочный ремонт на ул. Есенина. Работы выполнил инвестор по поручению главы Краснодара Евгения Наумова, которое он дал на встрече с жителями микрорайона.