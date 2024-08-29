Глава ЦИК РТ напомнил, как проголосовать 8 сентября в удобном месте

«Хочу напомнить, что у нас действует сервис “Мобильный избиратель”, причем действует до 4 сентября. После этого никакие звонки и просьбы не действуют — закон есть закон. Нам нужно время, чтобы перенести избирателя с одного участка на другой в рамках сервиса».
Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность избирателю проголосовать, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом его регистрации. Для этого жителю Татарстана нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения любым удобным способом: через Госуслуги, МФЦ, территориальную избирательную комиссию (ТИК) либо участковую избирательную комиссию (УИК).
Также можно подать заявление или позвонить в свою участковую избирательную комиссию, чтобы предупредить о голосовании на дому. Это можно сделать до 14:00 8 сентября.
«Если вы знаете, что где-то есть человек, который не сможет прийти в день голосования на избирательный участок по состоянию здоровья или он сам ухаживает за больным человеком — сообщите, помогите, мы обязательно придем на выручку. Все избирательные комиссии к голосованию на дому готовы», — сказал председатель ЦИК РТ.
Со вчерашнего дня работают все 2760 избирательных комиссии в Татарстане.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.