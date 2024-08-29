Глава ЦИК РТ напомнил, как проголосовать 8 сентября в удобном месте

«Если вы знаете, что где-то есть человек, который не сможет прийти в день голосования на избирательный участок по состоянию здоровья или он сам ухаживает за больным человеком — сообщите, помогите, мы обязательно придем на выручку. Все избирательные комиссии к голосованию на дому готовы», — сказал председатель ЦИК РТ.