Сергей Аксёнов посетил Митяевское сельское поселение Сакского района

Также жители района сообщили, что перевозчики нарушают утвержденное расписание движения общественного транспорта. Сергей Аксёнов отметил, что количество подвижного состава на маршрутах должно быть увеличено, и поручил определиться с решением данной проблемы к понедельнику. Задержек в расписании быть не должно. Движение транспорта утром и вечером — на особом контроле местных органов власти, — акцентировал Глава республики. Помимо этого, Глава Крыма обратил внимание руководства администрации на качество профилирования грунтовых дорог. Еще на этапе отгрузки щебня нужно проводить приемочный контроль. Если на участок доставляется материал низкого качества, значит, администрация не справляется со своими функциональными обязанностями, — считает Глава республики. Отдельно Сергей Аксёнов озвучил необходимость подготовить список сел и конкретных локаций, где планируется установить детские площадки, чтобы включить их строительство в план на 2025 год.