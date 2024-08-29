Власти рассказали, как челябинским студентам получить семейный капитал в размере 1 млн

Напомним, соответствующий законопроект 29 августа принят в трех чтениях депутатами Законодательного Собрания.
Идею ввести студенческий капитал губернатор Алексей Текслер впервые озвучил во время Послания к депутатам южноуральского парламента 13 июня 2024 года.
Первое. На региональный студенческий капитал могут рассчитывать семьи, в которых оба или единственный родитель является студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО.
Второе. Поддержку смогут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 года, а первый ребенок родился, начиная с 1 января 2024 года.
Третье. Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по программам среднего профессионального или высшего образования, при условии, что постоянное место жительства мамы и папы (или единственного родителя) и ребенка находится на территории Челябинской области.
Четвертое. Доходы семьи учитываться не будут. Получить студенческий капитал семья может только один раз, при рождении первенца. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.
Пятое. Средства студенческого (семейного) можно будет направить на:
— улучшение жилищных условий в пределах территории Челябинской области;
— компенсацию платы за наем жилого помещения;
— получение родителями (единственным родителем) первого образования;
— получение дошкольного образования ребенком и (или) услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории области и имеющих лицензию;
— оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей,
— ежеквартальную денежную выплату.
Шестое. Право на студенческий (семейный) капитал возникает со дня рождения и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех месяцев со дня рождения ребенка.
Седьмое. С заявлениями необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.