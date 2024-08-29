Власти рассказали, как челябинским студентам получить семейный капитал в размере 1 млн

Четвертое. Доходы семьи учитываться не будут. Получить студенческий капитал семья может только один раз, при рождении первенца. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.