Вторжение ВСУ в Крым — Аксенов оценил угрозу

«Могу вас заверить в одном — никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы полностью готовы на любом без исключения направлении. Полностью держим руку на пульсе, никаких неожиданностей в данном случае не будет. Готовы ко всему, враг не пройдет, крымчане могут спать спокойно», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
Глава РК заверил, что эффективное взаимодействие органов власти с силовыми структурами и Минобороны в части безопасности Крыма и его жителей полностью налажено.
«У нас с точки зрения боевого блока сформирована группа офицеров — руководители ФСБ, МВД, Минобороны, Следственного комитета, прокуратуры, Росгвардии. Мы сегодня один кулак, все смотрят в одну сторону и в одном направлении, координация происходит в течение семи-десяти минут по любому вопросу», — отметил он.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее высказал мнение, что попытка вторжения украинских войск в Крым маловероятна, однако полуострову нужно быть готовым к любым провокациям киевского режима.