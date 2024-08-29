Вторжение ВСУ в Крым — Аксенов оценил угрозу

«Могу вас заверить в одном — никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы полностью готовы на любом без исключения направлении. Полностью держим руку на пульсе, никаких неожиданностей в данном случае не будет. Готовы ко всему, враг не пройдет, крымчане могут спать спокойно», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».