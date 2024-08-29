Такер Карлсон раскрыл, кто мог «курировать» арест Дурова

«Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена», — сказал он.
Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.
Дурова обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.