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Такер Карлсон раскрыл, кто мог «курировать» арест Дурова

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Французские власти не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена, заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе.

Источник: AP 2023

«Это серьезный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена», — сказал он.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура 28 августа сообщила, что предпринимателя не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию республики, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

Дурова обвиняют в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

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