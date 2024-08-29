Губернатор Бочаров выступил на всероссийском совещании МВД РФ

Взаимодействие региональных властей с региональным Главком и подразделениями, отвечающими за экономическую безопасность, Андрей Бочаров назвал системным и конструктивным, а самыми эффективными способами борьбы с нарушениями в экономической сфере он считает профилактику и пресечение правонарушений на начальной стадии, поскольку поиск, наложение ареста и возвращение незаконно выведенных активов связано с большими сложностями и не всегда находится в юрисдикции РФ. По мнению губернатора, в этом свете конструктивное взаимодействие с подразделениями экономической безопасности позволяет решать самые масштабные задачи и проблемы.