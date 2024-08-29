Губернатор Бочаров выступил на всероссийском совещании МВД РФ

Совещание-семинар проводится на базе Волгоградской академии МВД России. Кроме руководителей подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, профильных следственных органов, территориальных органов МВД России и окружных Управлений на транспорте МВД России, в нем принимают участие представители Банка России, Росфинмониторинга, а также Федерального Казначейства. Как пояснили организаторы мероприятия, местом его проведения наш регион выбран не случайно. Именно в Волгоградской области уделяется большое внимание образовательной и патриотической работе в сфере подготовки кадров для правоохранительной системы.
Взаимодействие региональных властей с региональным Главком и подразделениями, отвечающими за экономическую безопасность, Андрей Бочаров назвал системным и конструктивным, а самыми эффективными способами борьбы с нарушениями в экономической сфере он считает профилактику и пресечение правонарушений на начальной стадии, поскольку поиск, наложение ареста и возвращение незаконно выведенных активов связано с большими сложностями и не всегда находится в юрисдикции РФ. По мнению губернатора, в этом свете конструктивное взаимодействие с подразделениями экономической безопасности позволяет решать самые масштабные задачи и проблемы.
В качестве примера глава региона привел большую совместную с правоохранительными органами работу по восстановление прав обманутых дольщиков. Такое взаимодействие плюс законодательные новации и новые механизмы поддержки добросовестных застройщиков позволили в течение последних девяти лет решить этот вопрос и обеспечить жильем либо предоставить денежную компенсацию почти 10000 жителям Волгоградской области.
Андрей Бочаров подчеркнул важную роль правоохранительных структур, отвечающих за обеспечение экономической безопасности и выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества с ними.
«Наша совместная работа направлена, прежде всего, на профилактику и пресечение нарушений, заблаговременное выявление возможных рисков, угроз, обстоятельств, которые могут повлиять на качество, сроки и саму реализацию проектов социально-экономического развития Волгоградской области, — отметил губернатор. — Такой подход позволяет уже на предварительном этапе во многом прогнозировать возможные угрозы, осложнения, проблемы, а также решать их еще до того, как они приведут к негативным последствиям».