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Лукашенко считает, что союзный медиахолдинг должен создаваться с РФ на равных условиях

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Медиахолдинг в рамках Союзного государства Белоруссии и России должен создаваться на равных условиях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, заслушивая доклад чиновников об актуальных вопросах информационной политики.

Источник: AP 2023

«В последнее время у нас установились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип — равные условия», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

«Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных», — подчеркнул он. «И мы с [президентом России] Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте эдак», — сказал белорусский президент.

Лукашенко Александр