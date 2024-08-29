Лукашенко считает, что союзный медиахолдинг должен создаваться с РФ на равных условиях

«Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных», — подчеркнул он. «И мы с [президентом России] Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: слушай, вот мы тут большие, вы малые, давайте так, давайте эдак», — сказал белорусский президент.