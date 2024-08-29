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Глава МИД Сенегала на переговорах с Лавровым назвала отношения с РФ братскими

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российско-сенегальские отношения носят дружественный и братский характер. Об этом заявила министр иностранных дел и африканской интеграции Сенегала Ясин Фалл на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: РИА "Новости"

«Наши отношения основываются на дружбе, на братских связях, это было, в частности, подтверждено поздравительными сообщениями, направленными нашим президентом Бассиру Диомайе Файем [российскому лидеру] Владимиру Владимировичу Путину», — сказала она.

Фалл заявила о готовности Дакара к налаживанию политического диалога с Москвой и сотрудничеству в экономической сфере.

В июле президент Сенегала принимал спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова. Стороны обсудили наращивание объемов торгово-экономического и инвестиционного партнерства и реализации совместных проектов в сферах геологоразведки, добычи и переработки полезных ископаемых, энергетики и сельского хозяйства.

Лавров Сергей