Лукашенко высказался о приказах воевать за пределами Белоруссии

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все», — заявил глава государства.
Ранее Лукашенко сообщал, что ему со стороны поступают предложения отвернуться от Москвы к Киеву. По словам белорусского лидера, ему советуют воевать с Украиной против России. Однако рекомендации, которые получает Минск, по мнению президента, являются неприемлемыми на 99 процентов.
Лукашенко также отмечал, что Белоруссия переживает очень тяжелый период. Он объяснил, что Минск одновременно держит в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки в республике.