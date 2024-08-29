Краткая история создания и расширения НАТО

Первое расширение НАТО произошло в 1952 году, когда в Альянс вступили Греция и Турция. Их вступление было вызвано необходимостью укрепления южного фланга НАТО в условиях обострения напряженности в Восточном Средиземноморье и возможной угрозы со стороны Советского Союза, который к тому времени уже продемонстрировал свои амбиции в Восточной Европе.