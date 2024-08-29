Спутницу Дурова заподозрили в работе на «Моссад»

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже, а затем поместили под стражу. По данным СМИ, ордер на арест выписали по причине того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. Теперь основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.