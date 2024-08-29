Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва считает Дурова россиянином, заявили в Кремле

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров всё ещё является гражданином России, о получении им французского гражданства Кремлю ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Дуров все еще является гражданином России. А что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем. Это не наше дело», — сказал Песков журналистам.

Москва считает Дурова гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие, добавил представитель Кремля.

Мы, конечно же, считаем его гражданином России. И по сути необходимости, в меру возможностей наших будем готовы оказать содействие, как и любому гражданину России.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Парижская прокуратура 28 августа сообщила, что Дурова не поместили в СИЗО, но ему было запрещено покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро.

Дуров обвиняется в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Песков Дмитрий