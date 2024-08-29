Дело Дурова, импортозамещение в отрасли БПЛА и борьба с инфляцией. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле.
Он встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.
Российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа.
Глава государства выступит на пленарном заседании.
О деле Дурова
Кремль не дает оценок судебному процессу над Дуровым, однако следит за его ходом: «Главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование».
Предприниматель все еще является российским гражданином. Сколько всего у него гражданств, Кремлю неизвестно: «Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело».
Об импортозамещении в отрасли БПЛА
Россия уверенно идет по пути импортозамещения в отрасли БПЛА.
«Все больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов, этот процесс будет продолжаться».
О передаче Западом доходов от активов РФ Украине
Передача Киеву доходов от российских активов является воровством, это будет иметь последствия для Запада: «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия».
О борьбе с инфляцией
Поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом готовятся: «В первую очередь это, конечно же, поручения правительству, но, как правило, профильные специалисты из администрации принимают участие в этой работе».
Об отношениях с Китаем
Проблемы в расчетах между Россией и Китаем могут возникать из-за враждебных действий Запада, но страны дорожат своими отношениями: «Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы».