Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело Дурова, импортозамещение в отрасли БПЛА и борьба с инфляцией. Темы брифинга Пескова

Борьба с инфляцией и кредитным перегревом, импортозамещение в отрасли БПЛА, а также дело сооснователя Telegram Павла Дурова стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле.

Он встретится с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

Российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке на следующей неделе. У него запланирована обширная программа.

Глава государства выступит на пленарном заседании.

О деле Дурова

Кремль не дает оценок судебному процессу над Дуровым, однако следит за его ходом: «Главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование».

Предприниматель все еще является российским гражданином. Сколько всего у него гражданств, Кремлю неизвестно: «Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело».

Об импортозамещении в отрасли БПЛА

Россия уверенно идет по пути импортозамещения в отрасли БПЛА.

«Все больше производств открывается с повышенным процентом импортозамещенных узлов и агрегатов, этот процесс будет продолжаться».

О передаче Западом доходов от активов РФ Украине

Передача Киеву доходов от российских активов является воровством, это будет иметь последствия для Запада: «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия».

О борьбе с инфляцией

Поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом готовятся: «В первую очередь это, конечно же, поручения правительству, но, как правило, профильные специалисты из администрации принимают участие в этой работе».

Об отношениях с Китаем

Проблемы в расчетах между Россией и Китаем могут возникать из-за враждебных действий Запада, но страны дорожат своими отношениями: «Но действительно партнерский дух наших отношений позволяет нам весьма конструктивно решать и обсуждать текущие проблемы».

Песков Дмитрий