29 августа мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает день рождения

Максим Георгиевич Кудрявцев родился 29 августа 1975 года в Алтайском крае. Он закончил школу с серебряной медалью. Образование получил в НГТУ и в Новосибирской государственной академии экономики и управления.
Официально Максим Кудрявцев стал мэром Новосибирска в апреле 2024 года. С его приходом, в муниципалитете обновилась большая часть команды: новые начальники различных департаментов и помощники. После назначения Кудрявцев стал бороться с ошибками прошлой команды, требуя с подчиненных больше усилий.
Стоит отметить, что мэр впервые был избран не новосибирцами, а специальной комиссией и горсоветом.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Максим Кудрявцев потребовал вернуть светофор возле новосибирской школы на Русской.