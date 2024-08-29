29 августа мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает день рождения

Официально Максим Кудрявцев стал мэром Новосибирска в апреле 2024 года. С его приходом, в муниципалитете обновилась большая часть команды: новые начальники различных департаментов и помощники. После назначения Кудрявцев стал бороться с ошибками прошлой команды, требуя с подчиненных больше усилий.