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29 августа мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечает день рождения

29 августа 2024 года мэр города Максим Кудрявцев празднует свой 49-й день рождения.

Источник: РИА "Новости"

Максим Георгиевич Кудрявцев родился 29 августа 1975 года в Алтайском крае. Он закончил школу с серебряной медалью. Образование получил в НГТУ и в Новосибирской государственной академии экономики и управления.

Официально Максим Кудрявцев стал мэром Новосибирска в апреле 2024 года. С его приходом, в муниципалитете обновилась большая часть команды: новые начальники различных департаментов и помощники. После назначения Кудрявцев стал бороться с ошибками прошлой команды, требуя с подчиненных больше усилий.

Стоит отметить, что мэр впервые был избран не новосибирцами, а специальной комиссией и горсоветом.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что Максим Кудрявцев потребовал вернуть светофор возле новосибирской школы на Русской.