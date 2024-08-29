В Новосибирске на Чемском кладбище открыли Аллею памяти героев СВО

А в школах Новосибирска участники СВО будут обучать подрастающее поколение военной подготовке. Курс военной подготовки будет частью образовательной программы по ОБЖ. К желающим преподавать НВП в школах будут предъявляться требования о наличии образования и об отсутствии судимости.