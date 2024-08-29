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В Новосибирске на Чемском кладбище открыли Аллею памяти героев СВО

На территории Чемского кладбища в Новосибирске появилась Аллея памяти героев СВО. Аллею обустроили городские службы совместно с родственниками погибших бойцов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Источник: мэрия Новосибирска

Памятное место представляет собой ряд воинских захоронений, соединенных выложенным плиткой тротуаром, лавочками и зеленым бордюром.

Как сообщают власти, обустройство памятных мест в честь бойцов, погибших в зоне спецоперации, идет на всех кладбищах Новосибирска. На Гусинобродском кладбище ведется строительство ротонды (круглой постройки с куполом).

Все затраты на похороны и обустройство воинских захоронений берет на себя муниципалитет. Каждое такое захоронение отмечают красной звездой на виртуальной карте кладбищ города.

Ранее стало известно, что в зону СВО из Мошковского района направили высокотехнологичные дроны. Власти, бизнесмены и жители района с первых дней специальной военной операции поддерживают бойцов-земляков. Узнать подробнее можно здесь.

А в школах Новосибирска участники СВО будут обучать подрастающее поколение военной подготовке. Курс военной подготовки будет частью образовательной программы по ОБЖ. К желающим преподавать НВП в школах будут предъявляться требования о наличии образования и об отсутствии судимости.