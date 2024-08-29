Глава Самарской области встретился с гендиректором «Роскосмоса»

— Уверен, мы найдем решения, которые позволят РКЦ «Прогресс» быть еще сильнее. По линии комиссии госсовета мы готовы вырабатывать вместе решения, необходимые для развития отрасли, и доводить их до федерального правительства для принятия, — сказал глава региона.