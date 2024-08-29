Глава Самарской области встретился с гендиректором «Роскосмоса»

В Самарской области прошла двусторонняя встреча врио губернатора Вячеслава Федорищева и гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова. На ней обсуждалось развитие космической отрасли и создание нового ракетного комплекса.
— Уверен, мы найдем решения, которые позволят РКЦ «Прогресс» быть еще сильнее. По линии комиссии госсовета мы готовы вырабатывать вместе решения, необходимые для развития отрасли, и доводить их до федерального правительства для принятия, — сказал глава региона.
Основная часть обсуждения была сосредоточена вокруг создания нового космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Госконтракт на разработку технического проекта был подписан в марте 2023 года, его головным исполнителем будет одно из ведущих предприятий отрасли РКЦ «Прогресс».
Юрий Борисов отметил, что это инновационная разработка, которая требует огромного внимания и отдачи. Двухступенчатая ракета-носитель «Амур» выполнена по тандемной схеме с первой ступенью многоразового использования и возможностью пуска в одноразовом исполнении. Она будет работать за счет сжиженного природного газа и жидкого кислорода.
В ходе встречи речь шла и о сотрудничестве Самарской области с Роскосмосом по внедрению гражданской продукции, в том числе трамваев. Гендиректор госкорпорации предложил поставить необходимое количество трамваев с завода в Усть-Катаве для обновления парка.