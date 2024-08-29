Лавров назвал неактуальным вопрос переговоров после атаки ВСУ в Курской области

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области разговоры на этот счет становятся неактуальными», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фалл.