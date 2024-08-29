Лавров назвал неактуальным вопрос переговоров после атаки ВСУ в Курской области

Он напомнил о многократных мирных инициативах РФ, которые множество раз отвергались и саботировались киевским режимом и его западными покровителями.
«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать каких-либо сомнений, хотя, конечно же, после авантюры в Курской области разговоры на этот счет становятся неактуальными», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фалл.
О невозможности переговоров после вылазки ВСУ в Курской области ранее заявили официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, а также директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
12 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов по ситуации на приграничье заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область РФ не о чем говорить с украинской стороной, которая «без разбору» наносит удары по мирным жителям, гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозу объектам ядерной энергетики.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Идет операция по уничтожению ВСУ. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. По последним данным, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 7 тыс. военных.
Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.