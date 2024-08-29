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Виталий Хоценко обсудил стройку аэропорта Омск-Фёдоровка с главой Минтранса

Обсуждались и другие инфраструктурные проекты региона.

Источник: Om1 Омск

Встреча главы Омской области Виталия Хоценко с руководителем Минтранса РФ Романом Старовойтом состоялась в Москве. Обсуждалось развитие электрического транспорта в Омске, ремонт дорог, строительство Северного обхода города и другие инфраструктурные проекты.

«Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр поддержал наши инициативы. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Путина ведётся подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

Шла речь о строительстве аэропорта Омск-Фёдоровка, который планируется построить к концу 2028 года. Глава региона поблагодарил Романа Старовойта за содействие в реализации проекта и рассказал, как движется его реализация.

«Уже в ближайшее время приступим к проектированию», — сообщил Виталий Хоценко.