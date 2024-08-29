Виталий Хоценко обсудил стройку аэропорта Омск-Фёдоровка с главой Минтранса

«Обсудили развитие сети электрического транспорта в Омске. Министр поддержал наши инициативы. Также в ходе встречи подвели итоги президентского национального проекта “Безопасные качественные дороги”. Сейчас по поручению нашего президента Владимира Путина ведётся подготовка нового инфраструктурного нацпроекта, в котором Омская область будет принимать активное участие», — написал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.