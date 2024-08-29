Свердловский губернатор дал министрам задание по сохранению жизни и здоровья трудящихся

По данным Куйвашева, с начала 2024 года в Свердловской области растет число случаев производственного травматизма. Возросшие показатели, с одной стороны, объясняются высокой концентрацией промышленных производств и интенсивностью работы предприятий. С другой стороны, отметил губернатор, это не повод ослаблять требования к безопасности работников.