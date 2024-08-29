Свердловский губернатор дал министрам задание по сохранению жизни и здоровья трудящихся

«Необходимо настойчиво заниматься повышением эффективности профилактической работы: качественным обучением сотрудников, контролем соблюдения технологических процессов, режима труда и отдыха персонала и так далее. Также предлагаю подумать над доработкой плана мероприятий по снижению производственного травматизма», — приводит департамент слова губернатора.
По данным Куйвашева, с начала 2024 года в Свердловской области растет число случаев производственного травматизма. Возросшие показатели, с одной стороны, объясняются высокой концентрацией промышленных производств и интенсивностью работы предприятий. С другой стороны, отметил губернатор, это не повод ослаблять требования к безопасности работников.
Кроме того, правительство займется доработкой плана по снижению травм на производстве, как того потребовал Куйвашев. Дело в том, что текущая версия плана в большей степени ориентирована на организационные аспекты и мониторинг.
Профильные структуры правительства Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева не первый год сотрудничают с предприятиями по повышению безопасности на производстве. По последним данным трудовой инспекции, самыми рисковыми для жизни и здоровья трудящихся являются предприятия обрабатывающей и добывающей промышленности, а также коммунальной сферы.
Игорь Сергеев