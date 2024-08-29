Новые подробности в деле Дурова. Главное

Освобождение и надзор
Основатель Telegram Павел Дуров был отпущен из-под стражи по решению суда после внесения залога в размере €5 млн. Ему также запрещено покидать территорию Франции — он обязан дважды в неделю отмечаться в местной полиции. Этот шаг стал частью предварительного расследования, которое Париж начал полгода назад после того, как Telegram отказался сотрудничать с профильными французскими ведомствами.
Начало расследования
Предварительное расследование против Павла Дурова началось в феврале 2024 года по запросу прокуратуры Парижа. Причиной послужил отказ мессенджера Telegram отвечать на запросы по уголовным делам, связанным с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и онлайн-преступлениями на почве ненависти. Именно это нежелание сотрудничать и стало основанием для проведения официального расследования против Дурова.
Обвинения и возможное наказание
Павел Дуров проходит по обвинениям в отказе сотрудничать с властями, соучастии в распространении детской порнографии, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Эти обвинения были озвучены в сообщении прокуратуры Парижа, его опубликовал в Twitter (X) главред издания Valeurs Амаури Бреле.
Кроме того, Дурову предъявлены обвинения в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. За это он может получить максимальное наказание в виде 10 лет заключения и штраф в размере €500 тыс. Также Дурова обвиняют в предоставлении услуг криптологии, направленных на обеспечение конфиденциальности, без соответствующего заявления и в импорте средств криптологии без предварительного уведомления.
Ордер на арест брата
Французские власти также выдали ордер на арест Николая Дурова, брата Павла. Ордер был выписан в марте и касается его возможной причастности к преступлениям, связанным с отказом Telegram от сотрудничества в расследовании сексуального насилия над детьми.
Ордеры были выданы после того, как сотрудники мессенджера не ответили на запрос об идентификации одного из пользователей Telegram, следует из документа, который предоставил изданию источник, знакомый с ходом расследования.
Расследование Евросоюза
Нарушения DSA
Объединенный исследовательский центр Евросоюза начал расследование о возможных нарушениях Telegram закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), пишет Financial Times со ссылкой на источники. Мессенджер не предоставил актуальные данные о количестве пользователей, что идет вразрез с требованиями DSA, и если у платформы больше 45 млн пользователей из ЕС, на нее налагаются более строгие обязательства. Telegram должен был в августе передать актуальные цифры, но не сделал этого, сообщив лишь, что у платформы «значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц в ЕС».
Комментарий Telegram
Telegram заявил о своем соблюдении законов ЕС, включая DSA. В ответ на претензии, мессенджер утверждает, что обвинения в ненадлежащей модерации и отказе сотрудничать с властями абсурдны, так как платформа и ее владелец не несут ответственности за злоупотребление ею.
Претензии французского МИДа
У французского Министерства иностранных дел возникли претензии к процедуре получения гражданства Павлом Дуровым, сообщает Le Monde. Несмотря на владение французским языком и получение паспорта в 2021 году как «почетный иностранец», который способствует влиянию Франции, другие условия, такие как помощь в повышении влияния страны, были сочтены невыполненными.
Хотя формально процедуру предоставления гражданства на данном основании начинает МИД Франции, на практике инициатива часто исходит от различных чиновников, включая министров или самого президента, которые стремятся извлечь выгоду из выдачи паспорта новому гражданину.
В 2021 году Павел Дуров неоднократно подвергался критике за методы модерации в Telegram и его отказ сотрудничать с властями Европейского Союза. Кроме того, он также критиковал французское руководство после терактов в Париже и Сен-Дени, которые произошли в 2015 году.
Москва считает Дурова гражданином России и при необходимости и в меру возможностей готова оказать ему содействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встречи с Макроном
Дуров несколько раз встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что было упомянуто в его заявлении на получение гражданства. Источники подтвердили наличие «одной-двух» встреч, однако подробности их содержания не раскрывались.
Le Monde подтвердило информацию, опубликованную The Wall Street Journal, о том, что Павел Дуров обратился с просьбой к Эммануэлю Макрону предоставить ему французское гражданство во время их встречи в 2018 году. Согласно информации этого же издания, в ходе встречи Макрон предложил Дурову переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, однако Дуров отказался.
Обвинения в насилии
Помимо прочего Павел Дуров оказался фигурантом нового расследования во Франции, связанного с обвинениями в «серьезном насилии» в отношении одного из своих детей. Иск подала Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова, обвиняя его в физическом насилии к одному из их детей и прекращении выплаты алиментов (в размере €150 000), узнал американский Forbes.
По данным СМИ, в деле фигурирует сын Дурова 2017 года рождения, который обучался в Париже. Ирина Болгар утверждает, что Дуров пять раз применял насилие к их сыну в период с 2021 по 2022 год. В январе 2023 года она подала жалобу в Швейцарии, обвинив бывшего партнера в насилии.
В конце июня Болгар впервые заявила о детях, которые у неё есть от Павла Дурова, разместив фотографию в Instagram (платформа принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией и запрещена). Сам Дуров не стал комментировать это заявление, однако вскоре после этого сообщил, что несколько лет назад стал донором спермы и благодаря этому имеет более 100 биологических детей.