Новые подробности в деле Дурова. Главное

Объединенный исследовательский центр Евросоюза начал расследование о возможных нарушениях Telegram закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), пишет Financial Times со ссылкой на источники. Мессенджер не предоставил актуальные данные о количестве пользователей, что идет вразрез с требованиями DSA, и если у платформы больше 45 млн пользователей из ЕС, на нее налагаются более строгие обязательства. Telegram должен был в августе передать актуальные цифры, но не сделал этого, сообщив лишь, что у платформы «значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц в ЕС».