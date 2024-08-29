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Эксперт «Технопрома» заявила, что Академгородок нуждается в статусе отдельного муниципалитета

По словам президента Ассоциации «СибАкадемСофт» Ирины Травиной, Академгородок нуждается в статусе муниципалитета.

Об этом она заявила на Международном технологическом форуме «Технопром-2024», который проходит в Новосибирске.

Она отмечает, что в Государственную Думу был внесен законопроект о том, что государственная поддержка научно-технологических территорий полагается в том случае, если территория имеет муниципальный статус.

Травина отмечает, что в настоящее время Академгородок является лишь одной из частей города. Из-за этого муниципалитету сложно уделять достаточно внимания.

Другая причина, по которой Академгородок должен стать муниципалитетом, заключается в среднем возрасте его жителей. Он составляет 44 года.

«Академгородок стал не модным для молодежи», — рассказывает спикер.

Она считает, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию.