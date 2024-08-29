В преддверии юбилея столицы Хабиров вручил орден мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву

В числе награжденных был действующий мэр Уфы Ратмир Мавлиев, он получил орден Салавата Юлаева. Этой же госнаграды удостоили начальника налоговой службы в Башкирии Андрея Агапова, ректора Башкирского государственного аграрного университета Илдара Габитова.