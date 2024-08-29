В преддверии юбилея столицы Хабиров вручил орден мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву

В преддверии празднования 450-летия столицы Башкирии глава Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды. Орденами, медалями, званиями, почётными грамотами и благодарностями отмечены достижения 65 человек.
В числе награжденных был действующий мэр Уфы Ратмир Мавлиев, он получил орден Салавата Юлаева. Этой же госнаграды удостоили начальника налоговой службы в Башкирии Андрея Агапова, ректора Башкирского государственного аграрного университета Илдара Габитова.
Бывшему главе администрации города, а ныне депутату Госдумы Павлу Качкаеву Хабиров вручил медаль «За трудовую доблесть». В числе получивших эту госнаграду также генеральный директор АНО «Хоккейный клуб “Салават Юлаев” Ринат Баширов.
За заслуги перед РБ одноименным орденом награждены замдиректора «Уфимских городских электрических сетей» Ильдар Башмаков, артист драмы Уфимского татарского театра «Нур» Савия Сираева.
Орден Дружбы народов получили директор некоммерческой организации Фонд имени М. Карима Альфия Каримова, а также главный режиссер Национального молодежного театра РБ имени М. Карима Мусалим Кульбаев.
Почетное звание «Народный артист РБ» присвоено артисту-вокалисту Уфимского ансамбля песни и танца «Мирас» Алене Завьяловой, директору Городского дворца культуры Александру Петрову, начальнику Образцовопоказательного оркестра войск национальной гвардии РФ Азату Шахмухаметову.