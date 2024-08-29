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Ростовская область поделилась опытом в подготовке молодых кадров на БРИКС

Депутат Лидия Новосельцева: Основой технологического суверенитета являются кадры.

Источник: Комсомольская правда

Наработками в подготовке будущих кадров Ростовская область поделилась на VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС. Во время сессии «Программы профориентации, профессионального развития и формирования лидерских компетенций у молодежи», модератором которой выступила депутат Заксобрания региона, заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Лидия Новосельцева, участники обсудили лучшие практики.

— Тема профориентация в этом году вышла на самый высокий уровень. Президент Владимир Путин четко обозначил приоритеты государства в этом направлении в рамках национального проекта «Кадры», — подчеркнула Лидия Новосельцева.

Депутат убеждена, что основной технологического суверенитета страны являются собственные кадры.

Лучшими практиками в решении кадрового вопроса делились представители ведущих вузов. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой.

— Для достижения технологического суверенитета необходима синергия усилий власти и бизнеса. И, конечно, нужны грамотные, современные кадры, обладающие навыками и компетенциями, которые помогут государству ответить на любые вызовы современности.

На сессии свое видение решения кадрового вопроса представили интересные и заинтересованные в привлечении молодежи на предприятия региона эксперты. Так, донской регион со своим докладом представила проректор по учебной работе и непрерывному образованию ДГТУ Светлана Пономарева.

— Очень запомнилось выступление начальника Центра профессионального развития Московского транспорта Ольги Новиковой. Как выяснилось столичные коллеги нередко задействуют те же инструменты в ранней профориентации, что и донские машиностроители: пазлы, тематические раскраски, анимационные фильмы — для детсадовцев и школьников.

По теме высказались и эксперт по GR и инвестициям Сергей Калинин, а также руководитель Центра поддержки молодых предпринимателей экономического факультета МГУ Дарья Чашкина.

БРИКС