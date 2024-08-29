Ростовская область поделилась опытом в подготовке молодых кадров на БРИКС

— Очень запомнилось выступление начальника Центра профессионального развития Московского транспорта Ольги Новиковой. Как выяснилось столичные коллеги нередко задействуют те же инструменты в ранней профориентации, что и донские машиностроители: пазлы, тематические раскраски, анимационные фильмы — для детсадовцев и школьников.