Аксёнов: «ждунов» после тюрьмы надо отправлять в штрафбаты

Об этом он сообщил телеканалу «Крым 24».
«Если рядом враг открытым текстом высказывается — значит надо ждать в тюрьме, а потом ехать отрабатывать в штрафбат. Потом если захочет уехать на ту сторону после достижения целей в СВО, когда мы победим, пусть едут куда хотят», — сказал глава республики.
Он заверил, что Россия сохранит свои историю и традиции, а «ждунам» он посоветовал уезжать в другую сторону, если здесь не нравится жить.
Глава республики также призвал доверять только проверенным официальным источникам информации:
«Никому другому доверять в нынешней ситуации нельзя. И тем более, не доверяйте тем источникам, авторов которых вы не знаете».