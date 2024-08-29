Аксёнов: «ждунов» после тюрьмы надо отправлять в штрафбаты

«Если рядом враг открытым текстом высказывается — значит надо ждать в тюрьме, а потом ехать отрабатывать в штрафбат. Потом если захочет уехать на ту сторону после достижения целей в СВО, когда мы победим, пусть едут куда хотят», — сказал глава республики.