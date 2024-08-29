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Аксёнов: «ждунов» после тюрьмы надо отправлять в штрафбаты

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил отправлять «ждунов» в штрафные воинские подразделения.

Источник: AP 2023

Об этом он сообщил телеканалу «Крым 24».

«Если рядом враг открытым текстом высказывается — значит надо ждать в тюрьме, а потом ехать отрабатывать в штрафбат. Потом если захочет уехать на ту сторону после достижения целей в СВО, когда мы победим, пусть едут куда хотят», — сказал глава республики.

Он заверил, что Россия сохранит свои историю и традиции, а «ждунам» он посоветовал уезжать в другую сторону, если здесь не нравится жить.

Глава республики также призвал доверять только проверенным официальным источникам информации:

«Никому другому доверять в нынешней ситуации нельзя. И тем более, не доверяйте тем источникам, авторов которых вы не знаете».