«Корабелка» стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев

Он выступил в четверг в СПбГМТУ на совещании по подготовке кадров для российской судостроительной отрасли.
«Уже несколько лет мы занимаемся повышением качества подготовки инженеров в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. За этот период создана система непрерывной подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей, основанная на участии обучающихся в научной и производственной деятельности».
Университетом организовано взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией, «Роснефтью», «Росатомом», «Роскосмосом», «Ростехом», Судостроительной корпорацией «Ак Барс», отметил помощник президента. «Корабелкой» создано 14 базовых кафедр на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавил Патрушев.
«За эти годы создана современная учебно-научная и социально-бытовая база, которая постоянно и целенаправленно развивается. Сегодня мы открыли медицинский модуль лучевой диагностики», — сказал он.
«В результате проделанной работы конкурс абитуриентов в “Корабелку” за семь лет вырос с 4,2 до 8 человек на место по инженерным специальностям, средний проходной балл единого государственного экзамена поступивших в университет повысился — с 58 до 74 баллов, что позволило университету реально стать опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности», — подчеркнул помощник главы государства.
Программа развития СПбГМТУ реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
СПбГМТУ готовит инженеров по всему спектру кораблестроительных специальностей. Основная деятельность сосредоточена в проектно-конструкторских, опытно-технологических и научно-исследовательских институтах «Корабелки», которые являются подразделениями университета, объединяющими в себе весь цикл исследований и разработок, от базовых фундаментальных исследований до поставок и сервисного сопровождения высокотехнологичных изделий и продуктов.