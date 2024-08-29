«Корабелка» стала опорным вузом по подготовке кадров, заявил Патрушев

«В результате проделанной работы конкурс абитуриентов в “Корабелку” за семь лет вырос с 4,2 до 8 человек на место по инженерным специальностям, средний проходной балл единого государственного экзамена поступивших в университет повысился — с 58 до 74 баллов, что позволило университету реально стать опорным вузом в системе подготовки кадров для судостроения и смежных отраслей промышленности», — подчеркнул помощник главы государства.