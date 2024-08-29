Олбани
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальные УАЗы отправили на передовую СВО из Новосибирской области

Власти региона передали две машины для эвакуации раненых.

Источник: правительство Новосибирской области

Два УАЗа, так называемые «буханки», в уникальной комплектации отправили в зону проведения специальной военной операции из Новосибирской области. С просьбой предоставить автомобили к министерству промышленности региона обратилось одно из воинских подразделений. Особенность этих машин в том, что в них есть специальная система креплений. Благодаря ей можно перевозить одновременно пять тяжелораненых человек.

— Решение технических задач по переоборудованию автомобилей, согласование всех вопросов транспортировки раненых проводилось между предпринимателем и начальником медслужбы воинской части, куда отправились машины, — отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Машины отправили в зону СВО в составе гуманитарного груза. Туда также вошли медицинские изделия, продукты, прицепы для квадроциклов и многое другое.