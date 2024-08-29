Уникальные УАЗы отправили на передовую СВО из Новосибирской области

Два УАЗа, так называемые «буханки», в уникальной комплектации отправили в зону проведения специальной военной операции из Новосибирской области. С просьбой предоставить автомобили к министерству промышленности региона обратилось одно из воинских подразделений. Особенность этих машин в том, что в них есть специальная система креплений. Благодаря ей можно перевозить одновременно пять тяжелораненых человек.