Си Цзиньпин надеется, что США найдут «правильный путь» в отношениях с Пекином

Тем не менее сторонам удалось выйти на одну конкретную договоренность. Как сообщил Белый дом в среду, на переговорах в Пекине китайская и американская стороны договорились, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин, встречавшиеся очно лишь однажды в ноябре прошлого года, проведут телефонный разговор в «ближайшие недели». Кроме того, Джейк Салливан не исключил, что лидеры двух стран могут встретиться, если примут участие в саммитах G20 и АТЭС в текущем году.