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Си Цзиньпин надеется, что США найдут «правильный путь» в отношениях с Пекином

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Си во время переговоров выразил надежду, что Вашингтон найдет «правильный путь» для налаживания отношений между двумя странами.

Источник: Reuters

«Хотя в двух странах и в китайско-американских отношениях произошли большие перемены, приверженность Китая цели стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений остается неизменной», — заверил американского гостя лидер КНР, согласно англоязычному пресс-релизу китайского МИДа.

Салливан стал первым с 2016 года советником президента США по нацбезопасности, приехавшим в Пекин. Последним визитером в Китай такого ранга была Сьюзан Райс, работавшая еще при администрации Барака Обамы. Ранее Салливан провел обстоятельную встречу с главой китайского МИДа Ван И, а также рядом других политиков страны высокого уровня.

На фоне большого числа геополитических трений между Вашингтоном и Пекином основополагающей целью нынешнего трехдневного визита советника в КНР стала попытка удержать отношения двух важнейших экономик мира в русле «управляемой конкуренции». Это, впрочем, не помешало американскому гостю в очередной раз обозначить главные области разногласий сторон. Так, Джейк Салливан подчеркнул важность «поддержания мира и стабильности через Тайваньский пролив», а также выразил обеспокоенность поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы и его «дестабилизирующими действиями против законных морских операций Филиппин в Южно-Китайском море».

Тем не менее сторонам удалось выйти на одну конкретную договоренность. Как сообщил Белый дом в среду, на переговорах в Пекине китайская и американская стороны договорились, что президент США Джо Байден и Си Цзиньпин, встречавшиеся очно лишь однажды в ноябре прошлого года, проведут телефонный разговор в «ближайшие недели». Кроме того, Джейк Салливан не исключил, что лидеры двух стран могут встретиться, если примут участие в саммитах G20 и АТЭС в текущем году.