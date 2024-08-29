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В Анапе примут новый устав города

Вопрос об утверждении нового устава Анапы был поднят в ходе 64-й сессии горсовета. Такая необходимость возникла в связи с принятием регионального закона «О наделении муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края статусом муниципального округа».

Источник: пресс-служба администрации Анапы

Как говорится в сообщении на официальном сайте администрации Анапы, в ближайшее время будут назначены публичные слушания и разработан порядок учета поступивших от граждан предложений.

В мае 2024 года депутаты Заксобрания Кубани на очередной сессии утвердили закон о наделении Анапы статусом муниципального округа. Как рассказал на заседании председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, статус города меняется в соответствии с федеральным законодательством. Согласно его положениям, статус городского округа имеют муниципалитеты с определенной долей городского населения, площадью территории и плотностью населения. При несоответствии каких-либо критериев город получает статус муниципального округа. Что касается Анапы, она не соответствовала статусу городского округа по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав города.

Наделение новым статусом не потребует досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления, отметили депутаты, принимая решение.