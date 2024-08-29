В Анапе примут новый устав города

В мае 2024 года депутаты Заксобрания Кубани на очередной сессии утвердили закон о наделении Анапы статусом муниципального округа. Как рассказал на заседании председатель комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Дорошев, статус города меняется в соответствии с федеральным законодательством. Согласно его положениям, статус городского округа имеют муниципалитеты с определенной долей городского населения, площадью территории и плотностью населения. При несоответствии каких-либо критериев город получает статус муниципального округа. Что касается Анапы, она не соответствовала статусу городского округа по доле городского населения и по площади территории городских населенных пунктов, входящих в состав города.