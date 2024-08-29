Минниханов встретился с вновь назначенным Генконсулом Узбекистана в Казани

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств: Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева» — сказал Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.