Минниханов встретился с вновь назначенным Генконсулом Узбекистана в Казани

«Мы высоко ценим возможность расширения сотрудничества с вашей страной в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений. Особая заслуга в этом Президентов наших государств: Владимира Владимировича Путина и Шавката Миромоновича Мирзиёева» — сказал Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Отмечается, что в 2023-м товарооборот между республиками составил 370 млн долларов.
Генконсул тем временем поблагодарил за теплый прием и внимание, которое Минниханов оказывает развитию сотрудничества.
«Я уже ощутил, что Татарстан развивается впечатляющими темпами. Особенно ит-направление», — сказал Касимов.