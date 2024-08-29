Виталий Хоценко сообщил об открытии в Омске Центра народной дипломатии ШОС

Мероприятие пройдет в Омске с 17 по 19 сентября 2024 года.
В пресс-конференции также участвовали заместитель председателя Правительства региона Андрей Шпиленко и ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова.
В ходе пресс-конференции отмечено, что программа Форума направлена на углубление сотрудничества и выработку совместных решений. Так, первый день откроет проведение Бизнес-форума с участием российских и зарубежных предпринимателей. Пленарная часть на тему «Производственная кооперация регионов стран ШОС: вызовы и возможности» предоставит уникальную возможность для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед бизнесом, обмена опытом и установления новых деловых связей. Встречи в формате B2B создадут условия для прямого диалога. Второй, основной день Форума, насыщен тематическими панельными сессиями, которые позволят выявить общие интересы и наметить пути реализации совместных проектов в сфере логистики, агропромышленного комплекса, промышленной кооперации, образовании и молодёжного сотрудничества.
Программой форума также предусмотрено подписание двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества между регионами стран ШОС. Они закрепят достигнутые договоренности и откроют новые возможности для реализации совместных проектов.
Глава региона Виталий Хоценко сообщил о планах открытия в Омске Центра народной дипломатии ШОС.
«В рамках Форума мы анонсируем открытие Центра народной дипломатии ШОС в городе Омске. Соответствующее соглашение будет подписано на полях Форума. Инициатива открытия таких центров поддержана Министерством иностранных дел Российской Федерации. Будем такой Центр создавать», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Губернатор отметил еще одну инициативу, которую планируется представить на IV Форуме глав регионов стран ШОС, — проект «Дружба без границ». Студенческая молодежь Омской области и Республики Казахстан, обучающаяся в вузах российской столицы, решила объединиться для участия в совместных проектах, культурных и образовательных событиях, обмена опытом.
«Нам этот проект очень нравится, мы хотим предложить его тиражировать. С учетом того, что у нас много омских студентов и молодежи из приграничных регионов Казахстана учатся в Москве, мы предложили стать на базе нашего регионального представительства в столице таким центром дружбы, общения молодежи. Потому что все начинается с дружеских отношений, создания новых инициатив, которые потом можно претворять в жизнь сообща», — считает Виталий Хоценко.
В этом проекте могли бы принять участие другие страны ШОС. Это открыло бы новые перспективы для сотрудничества, создало бы уникальную платформу для взаимодействия молодежи, партнерства, взаимопонимания и дружбы без границ.