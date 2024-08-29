Виталий Хоценко сообщил об открытии в Омске Центра народной дипломатии ШОС

«Нам этот проект очень нравится, мы хотим предложить его тиражировать. С учетом того, что у нас много омских студентов и молодежи из приграничных регионов Казахстана учатся в Москве, мы предложили стать на базе нашего регионального представительства в столице таким центром дружбы, общения молодежи. Потому что все начинается с дружеских отношений, создания новых инициатив, которые потом можно претворять в жизнь сообща», — считает Виталий Хоценко.