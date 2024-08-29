«Нам с коллективом все по плечу»: как Верховный суд Татарстана встретил нового главу

О том, что глава Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов назначен Председателем Верховного суда Татарстана, стало известна 20 августа 2024 года. По этому поводу его уже на тот момент бывший коллектив устроил торжественное заседание. Гильмутдинов поблагодарил коллег за понимание и поддержку, уважительное отношение друг к другу, пожелал всем профессиональных успехов. На его место, к слову, пока никого не назначили, а обязанности председателя временно исполняет заместитель председателя суда Алмаз Ахметгараев.