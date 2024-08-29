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Названы имена новых почетных граждан Воронежа

Главный врач воронежского онкодиспансера Иван Мошуров, заместитель начальника Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина Александр Нагалин, а также заместитель начальника по связям с общественностью управлениями финансово-бюджетными отношениями региона стали новыми почетными гражданами Воронежа в 2024 году.

Соответствующее решение было принято в ходе 40-го заседания гордумы. Традиционно, уточняют в мэрии, почетные звания будут присвоены им в День города, который как обычно пройдет в сентябре. О формате празднования будет сообщено дополнительно. Кстати, в прошлом году почетными гражданами стали сенатор и основатель «Домостроительного комбината» Сергей Лукин и бывший начальник ГУ МВД по Воронежской области Виктор Тройнин. Также на прошедшем заседании депутаты проголосовали за повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.