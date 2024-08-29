В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных

По его словам, на страны-члены ЕС оказывается «большое давление, чтобы расширить и продлить миссию по подготовке украинских военных», в которой Венгрия не принимает участия никаким образом.
«Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится… Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Он называл «чрезвычайно опасной» идею «ряда стран ЕС и верховного представителя по иностранных делам» о расширении миссии на территорию Украины, где проводить её будут «военные стран ЕС, являющиеся также военными НАТО».
«Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьёзный риск эскалации», — подчеркнул Сийярто.
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