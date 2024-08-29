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В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных

БУДАПЕШТ, 29 авг — РИА Новости. Венгрия не препятствует ЕС проводить миссию по подготовке украинских военных на территории сообщества, но не позволит перенести её на территорию Украины, поскольку появление там большого числа военных НАТО даже с целью обучения несёт угрозу эскалации, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Источник: AP 2023

По его словам, на страны-члены ЕС оказывается «большое давление, чтобы расширить и продлить миссию по подготовке украинских военных», в которой Венгрия не принимает участия никаким образом.

«Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится… Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Он называл «чрезвычайно опасной» идею «ряда стран ЕС и верховного представителя по иностранных делам» о расширении миссии на территорию Украины, где проводить её будут «военные стран ЕС, являющиеся также военными НАТО».

«Мы считаем, что если военные ЕС и НАТО в будущем в большом количестве окажутся на Украине, пусть и в целях обучения, это означало бы очень серьёзный риск эскалации», — подчеркнул Сийярто.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

НАТО