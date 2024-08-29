В Венгрии прокомментировали подготовку НАТО украинских военных

«Мы подчеркнули, что если территорию или функции этой миссии хотят расширить, то Венгрия на это не согласится… Если ЕС в нынешней форме хочет продлить мандат по времени, без территориального расширения, то Венгрия по-прежнему не будет препятствовать, используя метод конструктивного воздержания», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.