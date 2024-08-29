ВЦИОМ: 76% жителей Петербурга ожидают победу Беглова на выборах

В Петербурге на ситуацию влияет известность действующего губернатора Александра Беглова. Проведённый опрос показал, что в Северной столице уровень явки ниже, чем в других регионах, а также меньше информированность о выборах — 68%, однако это типичный показатель для крупных мегаполисов.