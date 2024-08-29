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ВЦИОМ: 76% жителей Петербурга ожидают победу Беглова на выборах

Департамент политических исследований ВЦИОМ проанализировал отношение к выборам жителей нескольких регионов страны.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге на ситуацию влияет известность действующего губернатора Александра Беглова. Проведённый опрос показал, что в Северной столице уровень явки ниже, чем в других регионах, а также меньше информированность о выборах — 68%, однако это типичный показатель для крупных мегаполисов.

76% среди электорально активных жителей заявили, что ожидают победу Александра Беглова.

«Уровень устойчивости управленческой системы высокий. Интерес к выборам достаточно высокий вне зависимости от явки», — отметил руководитель департамента Михаил Мамонов.

Напомним, что выборы губернатора в Петербурге пройдут с 6 по 8 сентября.