ВЦИОМ: 76% жителей Петербурга ожидают победу Беглова на выборах

В Петербурге на ситуацию влияет известность действующего губернатора Александра Беглова. Проведённый опрос показал, что в Северной столице уровень явки ниже, чем в других регионах, а также меньше информированность о выборах — 68%, однако это типичный показатель для крупных мегаполисов.
76% среди электорально активных жителей заявили, что ожидают победу Александра Беглова.
«Уровень устойчивости управленческой системы высокий. Интерес к выборам достаточно высокий вне зависимости от явки», — отметил руководитель департамента Михаил Мамонов.
Напомним, что выборы губернатора в Петербурге пройдут с 6 по 8 сентября.