Депутаты горДумы рассмотрели вопрос о дополнительном повышении тарифов на воду в Воронеже

Как отметил главный инженер «РВК-Воронеж» Сергей Тишанинов, отсутствие повышения тарифа может привести к несвоевременному исполнению запланированных проектов, а некоторые из объектов требуют реконструкции уже сейчас. На данный момент идет модернизация Левобережных очистных сооружений. Работы ведут в шесть этапов и затратят на них порядка 14 млрд рублей. В качестве других причин для повышения тарифа были названы: сдерживание цен на коммунальные услуги во время пандемии коронавируса и удорожание оборудования.