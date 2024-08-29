Депутаты горДумы рассмотрели вопрос о дополнительном повышении тарифов на воду в Воронеже

ПОЧЕМУ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ НА ВОДУ?
Парламентарии одобрили вопрос об обращении к губернатору Александру Гусеву о повышении предельных индексов коммунальных тарифов на водоотведение и водоснабжение для концессионера «РВК-Воронеж».
Днем ранее этот вопрос предметно рассмотрели в горпарламенте на заседании комиссии по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству. Ресурсоснабжающая организация обратилась к депутатам и просила увеличить тариф с 1 июля 2025 года по водоснабжению на 12% (35,27 рубля за кубометр вместо 31,49) и по водоотведению на 20% (38,06 вместо 31,72), чтобы продолжить реализацию инвестпрограммы в полном объеме.
Как отметил главный инженер «РВК-Воронеж» Сергей Тишанинов, отсутствие повышения тарифа может привести к несвоевременному исполнению запланированных проектов, а некоторые из объектов требуют реконструкции уже сейчас. На данный момент идет модернизация Левобережных очистных сооружений. Работы ведут в шесть этапов и затратят на них порядка 14 млрд рублей. В качестве других причин для повышения тарифа были названы: сдерживание цен на коммунальные услуги во время пандемии коронавируса и удорожание оборудования.
Против увеличения тарифа высказались депутаты Дмитрий Швецов и Артем Рымарь. А парламентарий Андрей Соболев предложил скорректировать некоторые строки инвестпрограммы «РВК-Воронеж». В частности, сократить стоимость перебуривания скважин. А также усилить контроль за реализацией инвестпрограммы со стороны КСП. Кроме того, Андрей Соболев предложил оказывать помощь воронежцам при оплате коммунальных услуг. Например, сейчас субсидией в Воронеже пользуются 56 тысяч семей, на ее выплату в первом полугодии направили 600 млн рублей.
РЕМОНТИРОВАТЬ КОММУНИКАЦИИ НАДО
В итоге Воронежская горДума приняла решение обратиться к губернатору Александру Гусеву с просьбой рассмотреть вопрос о сверхнормативном повышении тарифов на воду в Воронеже.
Спикер городского парламента Владимир Ходырев напомнил депутатам, что вопрос с ремонтом коммуникаций сегодня стоит остро. Сфера ЖКХ долго недополучала финансирование, особенно в 90-е годы, когда воду давали по часам. А сейчас люди не должны страдать от отключений воды или тепла зимой.
— Сейчас нужно думать о том, каким будет Воронеж через годы, в каких условиях будет жить его население, как избежать серьезных коммунальных проблем! — подчеркнул спикер горДумы.
Председатель комиссии по ЖКХ Александр Сысоев отметил, что в обращение к губернатору включили просьбу о выделении дополнительных средств для субсидий семьям малоимущих граждан и участников спецоперации.
Обращение городской Думы с просьбой «РВК-Воронеж» будет рассматривать Правительство Воронежской области, соответствующие министерства.
— Процедура следующая: все обоснования повышения тарифа, параметры и расходы инвестпрограммы подробно изучат в региональном правительстве, — говорит Александр Сысоев. — А потом результат будет на контроле у ФАС.
ЗВАНИЕ ПОЛУЧАТ ТРОЕ ВОРОНЕЖЦЕВ
Кроме того, парламентарии в ходе тайного голосования утвердили обладателей звания почетного гражданина города в 2024 году. Были названы три кандидатуры, за которых отдали свои голоса народные избранники. Это главврач Воронежского областного онкодиспансера Иван Мошуров, заместитель начальника учебно-научного центра Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина Александр Нагалин, а также замначальника управления по работе с обращениями граждан Правительства Воронежской области, Герой России Юрий Анохин. Знаки им вручат на праздновании Дня города.
В горДуме напомнили, что почетные граждане — это золотой фонд Воронежа, люди, прославившие свою малую родину и внесшие большой вклад в ее развитие.