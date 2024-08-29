Воронежский губернатор обсудил с главой Терновского района проект масштабного парка

Особое внимание в докладе Михаил Брагин уделил благоустройству. Напомнил, что в 2030 году районный центр Терновка будет отмечать 300-летие. К юбилею планируется реализовать проект «Терновка-парк». Речь идет о масштабном озеленении без концентрации на какой-либо одной территории. По словам Михаила Брагина, проект может стать первым в Воронежской области. Сейчас администрация района прорабатывает его с министерством архитектуры и градостроительства региона.