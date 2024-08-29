Воронежский губернатор обсудил с главой Терновского района проект масштабного парка

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 29 августа провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили перспективы развития муниципалитета и отдельно поговорили об оказываемой районом помощи участникам спецоперации на Украине и их семьям. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.
В начале Михаил Брагин поблагодарил губернатора за доверие, позволившее ему возглавить администрацию Терновского района в апреле 2024 года. Затем он рассказал о социально-экономическом развитии муниципалитета.
Так, по итогам 2024 года доходы консолидированного бюджета района впервые в истории должны превысить 1 млрд рублей, в том числе 241 млн рублей — это собственные доходы. Что касается сельского хозяйства, то ожидаются удовлетворительные результаты даже при том, что весной из-за заморозков столкнулись с массовой гибелью посевов.
Кроме того, в районе развивается и органическое земледелие на площади около двух тысяч гектаров. Одно из крестьянско-фермерских хозяйств имеет соответствующий сертификат.
Особое внимание в докладе Михаил Брагин уделил благоустройству. Напомнил, что в 2030 году районный центр Терновка будет отмечать 300-летие. К юбилею планируется реализовать проект «Терновка-парк». Речь идет о масштабном озеленении без концентрации на какой-либо одной территории. По словам Михаила Брагина, проект может стать первым в Воронежской области. Сейчас администрация района прорабатывает его с министерством архитектуры и градостроительства региона.
Что касается поддержки бойцов СВО, глава муниципалитета отметил, что только за последнее время помощь была оказана на 11,5 млн рублей. На передовую передали: автомобили, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, продукты питания, маскировочные сети.
Не забывают и семьи бойцов. Им оказывается помощь в закупке дров и угля, вспашке огородов, ремонте жилья и надворных построек. В эту работу включилась не только администрация района, но и предприятия, организации различных форм собственности, местные жители.
Также глава администрации района рассказал о ситуации в сфере ЖКХ, строительстве объектов в рамках областной адресной инвестпрограммы, развитии здравоохранения и образования.
Губернатор Александр Гусев положительно оценил состояние дел в районе и особо отметил работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Также дал рекомендации по отдельным направлениям развития муниципалитета.