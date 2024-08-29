Минниханов: В Татарстане сегодня созданы все условия для самореализации

«Сегодня татарстанцы традиционно показывают свою сплоченность и единство как на фронте, так и в тылу, приближая нас к новой Победе. В этом зале присутствуют участники специальной военной операции. Хочу поблагодарить вас и в вашем лице всех татарстанцев, вставших на защиту Родины», — цитирует Раиса РТ его пресс-служба.