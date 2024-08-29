Responsible Statecraft: к чему привела война Байдена с китайскими чипами

Впрочем, у политики Байдена есть и другие издержки. Она привела к напряженности в отношениях с союзниками Америки, чьи технологические компании пострадали из-за «войны чипов». Она запрещает тайваньскому полупроводниковому заводу TSMC — самому передовому по производству микросхем в мире — экспортировать высокотехнологичные чипы в Китай, а значит, Пекин потеряет меньше в случае войны с Тайванем. Такая война почти наверняка надолго выведет из строя завод TSMC и остановит поток передовых чипов на Запад.