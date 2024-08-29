Responsible Statecraft: к чему привела война Байдена с китайскими чипами

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На вопрос «Как дела на этом фронте?» министр торговли США Джина Раймондо, которая курирует торговую политику в сфере искусственного интеллекта (ИИ), неизменно отвечает: «Отлично!» В недавнем интервью она заверила, что всецело участвует в этой «войне», а министр обороны Ллойд Остин даже называет ее своим «боевым товарищем», пишет Responsible Statecraft.
В прошлом году китайская компания Huawei удивила мир, поместив 7-нанометровый чип собственного производства в свой смартфон Mate 60. В ответ на это Раймондо выразила сомнения, что Пекин сможет производить эти чипы в большом объеме. Она утверждает, что Китай по-прежнему отстает от США в области ИИ.
Но недавно Huawei повысила ставки: согласно WSJ, вскоре она представит новый чип на основе ИИ — Ascend 910C, который, по словам компании, сможет конкурировать с H100, самой мощной микросхемой Nvidia, мирового лидера в сфере ИИ. Если Huawei права, то ее новый чип легко превзойдет старую версию H100 (H20), которую Байден разрешил Nvidia продавать в Китай.
Плохая новость состоит еще и в том, что В200 — чип следующего поколения на основе ИИ от Nvidia — выйдет из строя как минимум на три месяца из-за недавно обнаруженного дефекта.
Как отмечает Foreign Policy, «способность Huawei продвигаться вперед в производстве чипов — очередной признак того, что компании удалось справиться с препятствиями, созданными США, и разработать китайские альтернативы продуктам, выпускаемым США и их союзниками».
Пол Триоло из консалтинговой группы Albright Stonebridge недавно опубликовал оценку результатов «войны чипов» Байдена. По его словам, до октября 2022 года, когда китайские фирмы могли закупать из США, Японии и Нидерландов самое передовое оборудование для производства микросхем, стимулов для развития собственных возможностей у них было меньше, и это в определенной степени было сдерживающим фактором.
Борьба США с Huawei предшествовала более масштабному нападению на китайскую полупроводниковую индустрию. Администрация Трампа, помимо запрета на использование оборудования Huawei в американской сети 5G, вытеснила компанию с платформы смартфонов на базе Android. А Huawei на это ответила разработкой собственной операционной системы. И теперь, когда возможности производства чипов в Китае растут, Huawei может вернуться «с новыми силами», считает Триоло.
Главные проигравшие в этой войне — американские производители оборудования.
Традиционно нанесение ущерба американским компаниям не входит в задачу министра торговли США, которая на предварительные итоги «войны чипов» реагирует трудноперевариваемой тирадой: «Мы находимся в раскаленном центре внимания национальной безопасности и экономической конкурентоспособности. Отчасти это связано с тем, что технологии находятся в центре всего, а отчасти, я думаю, с тем, что это просто способ, которым я управляю этим заведением».
Инфраструктура производства чипов в Китае пока далека от полного восстановления после нападок США.
Впрочем, у политики Байдена есть и другие издержки. Она привела к напряженности в отношениях с союзниками Америки, чьи технологические компании пострадали из-за «войны чипов». Она запрещает тайваньскому полупроводниковому заводу TSMC — самому передовому по производству микросхем в мире — экспортировать высокотехнологичные чипы в Китай, а значит, Пекин потеряет меньше в случае войны с Тайванем. Такая война почти наверняка надолго выведет из строя завод TSMC и остановит поток передовых чипов на Запад.
Политика Байдена также обостряет и без того серьезную проблему с налаживаем конструктивного диалога с Китаем о международном контроле над ИИ или просто о соблюдении международных норм в сфере ИИ. А в таком диалоге, бесспорно, должны участвовать обе мировые сверхдержавы в области ИИ — США и Китай.
США, похоже, настроены на дальнейшее ужесточение экспорта технологий в Китай, отчасти из-за давления конгресса, вызванного последними успехами Huawei. Но за этим, по мнению Триоло, неизменно последует расплата — «правило мести» Huawei.
Марина Светлова