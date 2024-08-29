Путин посетит Монголию 3 сентября

В предыдущий раз российский президент был в Монголии в 2019 году. Тогда он отметил, что Советский Союз поддержал Монголию в борьбе с внешними агрессорами, и Монголия, в свою очередь, поддержала СССР во время Второй мировой войны. Отношения между странами в послевоенное время развивались наилучшим образом, добавил Путин.