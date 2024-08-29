Акцент на «зелёных квадратах»: Дятлова дала задание высадить деревья на улице Ленинградской

Вдоль участка улицы Ленинградской от Некрасова до Толстого будут высажены новые деревья. Такое задание дала сити-менеджер Елена Дятлова во время рейда по проверке дорожных работ, прошедшем в четверг, 29 августа.
В конце лета на Ленинградской окончилось обновление пешеходных зон. Работы выполнялись в рамках муниципальной программы ремонта тротуаров. Принимая объект, Елена Дятлова акцентировала внимание на оставшихся «зелёных квадратах».
«Я доживу до осени, и мы сюда ещё приедем. Вы всё-таки эту улицу добейте, в том числе высадкой, — обратилась сити-менеджер к председателю комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антону Романову. — Потому что мы с вами договаривались: либо мы убираем квадрат, либо оставляем для высадки».
Калининградец незаконно выкорчевал 32 дерева почти на миллион рублей. Для этого ему понадобилось несколько экскаваторов.