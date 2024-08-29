В Уфе открыли мемориал павшим воинам СВО

«Подвиг воинов, отдавших свои жизни за Родину, никогда не будет забыт. Их самоотверженное служение Отчизне будут помнить поколения». Эти слова прозвучали сегодня на открытии в ВЭГУ мемориала, посвящённого памяти павших участников специальной военной операции. Среди них студенты и преподаватель высшего учебного заведения и учащиеся башкирского экономико-юридического колледжа.
Сегодня почтили имена студентов академии ВЭГУ Сергея Абрамова, Вениамина Шатохина, Фидана Шафикова, выпускников вуза — Салавата Гаязова, Рафаиля Раянова, преподавателя Роберта Ягафарова, выпускников колледжа Альфреда Усманова и Равиля Гумерова.
В церемонии приняли участие представители правительства Башкирии, аппарата правительства республики, администрации Уфы, комиссариата, общественных организаций, ветераны, участники СВО и семьи павших воинов.
Ректор академии ВЭГУ, профессор Евгений Миннибаев сказал, что памятник станет символом всем молодым людям, которые приняли решение отложить учебники и уйти на защиту Донбасса от нацизма.
«В этот день мы понимаем, что Родину защищают настоящие патриоты нашей страны, преданные своему народу. Сегодня мы открываем памятник героям, погибшим в зоне СВО. Это мемориал не только нашим студентам, но и всем павшим воинам в борьбе за Отчизну. Значение события очень большое. В нашей стране появляются памятники, мемориалы участникам СВО. Никто не будет забыт и ни что не будет забыто. Такие памятники сплотят наш народ и сделают нас ещё крепче. Очень важно, что наши воины останутся не только в камне, но и в наших сердцах», — отметил Евгений Миннибаев.
Советник главы Башкортостана по вопросам патриотического воспитания, проректор Уфимского университета науки и технологий Валентин Солодовник от имени Главы республики передал слова благодарности родителям погибших воинов.
«Ваши сыновья отдали свои жизни за нас. Вы воспитали своих сыновей настоящими мужчинами, патриотами и защитниками Отечества, — сказал боевой офицер. — Быть воином — значит жить вечно. Никто не будет забыт. Мы навсегда сохраним память о вас в наших сердцах. Спите спокойно, братья».
Участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Оскар Ситдиков отметил, что мемориал олицетворяет самоотверженность и подвиг всех молодых жителей Башкортостана, которые, как однажды их предки в годы Великой Отечественной войны, встали в строй, когда призвала Родина:
«Это памятник не только для воинов, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции, не только ребятам, которые погибли и которых никогда уже не будет с нами. Этот памятник всем жителям нашей страны, которые не равнодушны к происходящим на переднем крае событиям и которые вносят большой вклад в достижение нашей Победы».
Брат Роберта Ягафарова — директор департамента правительства Башкортостана Адус Ягафаров поблагодарил от имени руководства республики коллектив вуза за поддержку родных и близких павших воинов.
«Сегодня наша страна сплотилась против врага. Солдаты и офицеры плечом к плечу защищают Отечество. Более двух лет наши бойцы достойно несут службу и успешно выполняют поставленные боевые задачи. Победа даётся нам слишком высокой ценой. Один из преподавателей академии ВЭГУ, который ушёл защищать на фронт и погиб, мой старший брат. Открывая памятник ему и его товарищам по оружию мы отдаём дань уважения тем, кто сегодня на передовой ведёт бескомпромиссную борьбу с нацизмом и тем, кто погиб, исполняя свой воинский долг до конца», — сказал Адус Ягафаров.
Студент четвёртого курса башкирского экономико-юридического колледжа, участник СВО с сентября 2022 года Яков рассказал о своей службе на Донбассе:
«На боевом слаживании в Пензе я передавал знания молодым ребятам навыки по подрывному делу. Видел, как они были готовы защищать Родину. Парни в нашем полку прошли все тяготы и лишения воинской службы. Но никто не дал слабину. Они — крепкие мужчины. Мы были едины и выстояли. В ДНР под Клещеевкой мы получили первое ранения. Несмотря на это, мы выносили с поля боя наших товарищей. Сегодня стою перед вами после второго ранения. Но моё сердце с моими однополчанами, которые сейчас находятся на переднем крае. Однако для меня честь открыть мемориал, посвящённый воинам, которых я знал. Они — герои. Помните, что Победа не даётся легко, но она будет за нами».
Семьи павших военнослужащих поблагодарили руководство Башкортостана за поддержку и уважение к памяти воинов. Представители руководства республики заверили их, что помощь родным и близким будет продолжаться.