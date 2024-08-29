В Уфе открыли мемориал павшим воинам СВО

«На боевом слаживании в Пензе я передавал знания молодым ребятам навыки по подрывному делу. Видел, как они были готовы защищать Родину. Парни в нашем полку прошли все тяготы и лишения воинской службы. Но никто не дал слабину. Они — крепкие мужчины. Мы были едины и выстояли. В ДНР под Клещеевкой мы получили первое ранения. Несмотря на это, мы выносили с поля боя наших товарищей. Сегодня стою перед вами после второго ранения. Но моё сердце с моими однополчанами, которые сейчас находятся на переднем крае. Однако для меня честь открыть мемориал, посвящённый воинам, которых я знал. Они — герои. Помните, что Победа не даётся легко, но она будет за нами».