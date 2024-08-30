СМИ: коррупция на Украине — тяжелое бремя для Запада

Кроме того, известны случаи, когда Министерство обороны Украины переплачивало за товары первой необходимости. Один из таких вопиющих случаев произошел осенью 2022 года, когда Минобороны закупило у турецкой компании 86 тысяч зимних курток на сумму 180 млн долларов. Но позже выяснилось, что это были летние куртки, а сумма покупки составила всего 29 млн долларов. Бесконечные коррупционные скандалы ставят под вопрос продолжение финансовой помощи.