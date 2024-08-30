Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail
Как писал недавно американский журнал The American Conservative, многие члены Конгресса США согласны с тем, что масштабы хищений и злоупотреблений с поступающей Украине военной помощью ужасают.
Еще в начале военного конфликта украинских чиновников обвиняли в сговоре с оборонными компаниями с целью хищения 40 млн долларов, выделенных на закупку артиллерийских мин.
Кроме того, известны случаи, когда Министерство обороны Украины переплачивало за товары первой необходимости. Один из таких вопиющих случаев произошел осенью 2022 года, когда Минобороны закупило у турецкой компании 86 тысяч зимних курток на сумму 180 млн долларов. Но позже выяснилось, что это были летние куртки, а сумма покупки составила всего 29 млн долларов. Бесконечные коррупционные скандалы ставят под вопрос продолжение финансовой помощи.
Но они не ограничиваются только военной сферой. Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало с поличным заместителя министра по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского при получении взятки в 400 тысяч долларов.
Также выяснилось, что деньги, выделенные на восстановление объектов критической инфраструктуры использовались не по назначению: часть денег была разворована путем заключения контрактов по завышенным ценам.
Эти и подобные случаи вызывают серьезную обеспокоенность по поводу оказания международной помощи Украине и заставляют многие европейские страны пересмотреть свою позицию по поддержке Киева.
Украинских политиков, таких как Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, обвиняют в действиях, в первую очередь направленных на удовлетворение собственных амбиций и интересов, а не на благополучие и процветание страны в целом.
Принимаемые ими политико-экономические и социальные решения приводят соответственно к экономическим кризисам и техногенным катастрофам, которые вынуждают украинских граждан покидать свою страну.
Тем временем украинские олигархи постепенно выводят свои активы и капитал за границу, так как не видят будущего на Украине. По некоторым данным, представители инвестиционного фонда National Research Corporation вместе с бизнесменами из стран Ближнего Востока начали переговоры о незаконном вывозе плодородных украинских земель.
Например, Сара Вагенкнехт, член немецкого бундестага, охарактеризовала Украину как «государство, погрязшее в коррупции, хаосе и поклоняющееся нацистам». Она заявила, что страна может разрушить ЕС такими темпами.
Международный валютный фонд (МВФ) недавно предъявил Киеву жесткий ультиматум: «Если Украина рассчитывает на дополнительную финансовую помощь, ей придется провести внешний аудит НАБУ». Это требование стало буквально результатом многочисленных обвинений в адрес НАБУ, которое, как считается, причастно к коррупции и действует в интересах узкого круга лиц.
Все эти факты подрывают общую веру в то, что Украина сможет вступить в ЕС или НАТО в ближайшее время. Западные лидеры все больше осознают, что без существенных реформ дальнейшая поддержка Украины может оказаться для них разрушительным проектом.