Foreign Policy: сможет ли НАТО вытеснить Китай и Россию из Арктики

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Согласно Foreign Policy, это соглашение направлено на использование технологических знаний и производственных мощностей трех арктических государств для создания современного флота ледокольных судов для стран НАТО и их глобальных сторонников.
«Ледяной пакт» (ICE Pact) — ответ на две стратегические проблемы, с которыми столкнулись США и их союзники. Обе проблемы связаны с растущей конкуренцией со стороны Китая.
Во-первых, атрофирующаяся судостроительная промышленность США, которую разрастающаяся судостроительная империя Китая может еще больше оттеснить на второй план. Это также может подорвать способности Вашингтона конкурировать с Пекином в части модернизации ВМС.
Во-вторых, усиливающаяся геополитическая конкуренция в Арктике обнажила необходимость более глубокой координации усилий между союзниками по НАТО и их партнерами для противодействия растущему сближению Китая и России в этом регионе.
«Ледяной пакт» пока находится на ранней стадии разработки: июльское объявление было всего лишь публичным обязательством начать переговоры и заключить меморандум о взаимопонимании, который, как ожидается, будет анонсирован к концу года.
Упадок судостроения в США — давно назревавший кризис. На протяжении десятилетий иностранные судостроители пользовались низкими затратами на производство в Азии и наслаждались государственными субсидиями, чтобы вытеснить конкурентов на мировом рынке.
Этот показатель используется для измерения производительности судостроительных верфей.
Становление Китая как доминирующего мирового производителя коммерческих и военных судов вынудило Вашингтон изменить свою позицию по судостроению. В прошлом году на Китай приходилось более половины мирового производства гражданских и торговых судов.
Всплеск строительства коммерческих судов произошел на верфях двойного назначения, которые возводятся не только для строительства танкеров и контейнеровозов для глобальных клиентов, но и военных кораблей для ВМС Китая. Объединение коммерческого и военного производства помогло китайским судостроителям обеспечить поступление заказов и выручки, что придало импульс развитию военно-промышленного комплекса страны. Подобная практика характерна для всей экосистемы военного производства Китая. Размытие границ между гражданскими и оборонными фирмами помогает Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получить доступ к иностранным технологиям и капиталу, который в противном случае был бы ограничен.
В апреле Белый дом объявил о начале расследования случаев использования Пекином нерыночных промышленных практик, включая миллиардные государственные субсидии и дешевые кредиты для своих верфей, что, вероятно, приведет к новым тарифам на суда китайского производства.
Кроме того, Белый дом ищет способы возродить собственную «потрепанную» судостроительную отрасль. Вслед за соглашением по атомным подводным лодкам, заключенным США, Австралией и Британией в 2021 году и известным как AUKUS, «Ледяной пакт» призван объединить промышленные мощности и технологический опыт союзников США в судостроительный консорциум, который сосредоточится на арктических ледоколах.
Это обусловлено как стратегической необходимостью, так и рыночными возможностями в сегодняшнем экологическом и геополитическом ландшафте.
Особую обеспокоенность вызывает растущая роль Китая в Арктике. Пекин причислил Китай к «приарктическим государствам» и активно стремится усилить свои позиции в регионе. Но еще больше беспокойства вызывает то, что Пекин поощряет использование научных и экономических достижений двойного назначения для размещения вооруженных сил в Арктике.
Как следует из последней Арктической стратегии Министерства обороны США, опубликованной в июле 2024 года, активизация деятельности Китая в Арктике названа главной стратегической проблемой. НАТО в последние годы ужесточает свою позицию в отношении продвижения Китая на север.
Усиление конкуренции и милитаризации в Арктическом регионе, особенно со стороны России и Китая, вызывает беспокойство… Мы не можем быть наивными и игнорировать потенциально неблаговидные намерения некоторых действующих лиц в этом регионе. Мы должны сохранять бдительность и быть готовыми к неожиданностям.
Между тем разрыв между партнерами по НАТО и их конкурентами в производстве ледоколов увеличивается. Эти высокоспециализированные суда имеют решающее значение для того, чтобы вооруженные силы могли достичь замерзших вод Арктики и действовать в них. Россия сейчас эксплуатирует флот, состоящий из более чем 40 государственных и негосударственных судов ледового класса, включая несколько атомных ледоколов. У Китая есть четыре ледокола (за последние пять лет два были выведены из эксплуатации), а также есть планы построить новые.
Тем временем у Финляндии 12 действующих ледоколов, Канада может похвастаться десятью, у США — всего два стареющих судна, остро нуждающихся в модернизации. Хотя такая динамика вызывает беспокойство, она также создает возможности.
В случае успеха «Ледяной пакт» обеспечит поступление заказов на верфи США, Канады и Финляндии, хотя потребуются десятилетия постоянных инвестиций, чтобы сделать американские верфи жизнеспособными. США надеются, что «Ледяной пакт» станет первым шагом для ослабления доминирования Китая в судостроении.
«Ледяной пакт» состоит из трех компонентов: обмен информацией и технологиями, развитие рабочей силы и привлечение заказов от международных партнеров. Однако основная ставка делается на то, чтобы объединить производственные мощности трех стран — благодаря экономии масштаба можно существенно снизить затраты на строительство каждого судна и заинтересовать мировых покупателей.
Некоторые канадские компании тоже входят в когорту мировых лидеров по проектированию и производству ледоколов. США, со своей стороны, могут воспользоваться преимуществами процветающей высокотехнологичной экосистемы и возглавить разработку технологий нового поколения, таких как системы космического мониторинга и беспилотные наземные, воздушные и подводные средства, оптимизированные для поддержки полярных миссий.
Несмотря на то что «Ледяной пакт» выглядит многообещающим, есть несколько потенциально проблемных точек.
Во-первых, некоторые ведущие финские компании, занимающиеся проектированием и производством ледоколов, активно сотрудничают с Китаем. Например, Aker Arctic, мировой лидер в проектировании судов ледового класса со штаб-квартирой в Хельсинки, сыграла решающую роль в проектировании и испытании первого китайского полярного ледокола Xue Long 2. Другая крупная финская фирма — Wartsila — помогла создать энергосистему судна.
США, возможно, повременят сотрудничать с компаниями, которые активно способствуют наращиванию полярных возможностей Пекина. Особое беспокойство вызывает риск передачи чувствительных технологий на верфи двойного назначения Китая.
Во-вторых, возможным камнем преткновение является продолжающийся спор между США и Канадой по поводу претензий Оттавы на исключительную юрисдикцию над обширными участками арктических вод вдоль критически важного морского пути Северо-Западный проход. Он соединяет Атлантический и Тихий океаны через острова Северной Канады. До недавнего времени этот многолетний спор оставался на заднем плане, но в последние годы он снова вышел на первый план, поскольку политики обеих стран все чаще обращают внимание на растущую важность Арктики для мировой торговли и безопасности. Устранение этих препятствий имеет решающее значение для успеха «Ледяного пакта».
Авторы приходят к выводу, что создание коллективных возможностей для защиты безопасности в Арктике должно оставаться одной из основных задач НАТО: поддержание присутствия НАТО на этой отдаленной границе является ключом к сохранению влияния Североатлантического союза в Арктике и защите интересов США.
Марина Светлова