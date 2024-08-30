Foreign Policy: сможет ли НАТО вытеснить Китай и Россию из Арктики

Между тем разрыв между партнерами по НАТО и их конкурентами в производстве ледоколов увеличивается. Эти высокоспециализированные суда имеют решающее значение для того, чтобы вооруженные силы могли достичь замерзших вод Арктики и действовать в них. Россия сейчас эксплуатирует флот, состоящий из более чем 40 государственных и негосударственных судов ледового класса, включая несколько атомных ледоколов. У Китая есть четыре ледокола (за последние пять лет два были выведены из эксплуатации), а также есть планы построить новые.