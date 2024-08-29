Пентагон не стал комментировать потерю Украиной истребителя F-16

Россия осуждает любые военные поставки Украине и полагает, что они лишь затягивают конфликт и не могут решить его исхода. Кремль связывает получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием Запада в конфликт. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что F-16 будут сбивать и уничтожать.