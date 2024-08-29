Экс-президент Франции оскорбил Маска

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) хочет бороться с Маском и принадлежащей ему социальной сетью X, обвиняя его в распространении фейков. В частности, возмущение европейских чиновников вызвали ряд фейковых публикаций на платформе X, которые могли спровоцировать беспорядки в Великобритании. В связи с этим комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон опубликовал письмо, в котором пригрозил «полным применением» санкций, если не получится обуздать «незаконный контент».