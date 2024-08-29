«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остается решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые вообще решили не поставлять оружие Украине <…> Мы не пришли к единой европейской позиции», — сказал он.
При этом чиновник утверждает, что многие государства Евросоюза поддерживают украинскую операцию в Курской области.
Ранее в четверг Боррель призвал ЕС снять все ограничения на атаки киевского режима вглубь российской территории. Он сделал это заявление перед началом заседания глав МИД стран сообщества, в котором также принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Последний, в свою очередь, пожаловался, что ВСУ терпят поражение на фронте из-за колебания союзников.
Далеко не все европейские политики разделяют позицию главы дипломатии ЕС. Так, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против ударов дальнобойным оружием по России, поскольку это влечет риск серьезной эскалации конфликта.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.