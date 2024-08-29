Главы МИД ЕС не приняли решения по ограничениям на удары ВСУ вглубь России

Ранее в четверг Боррель призвал ЕС снять все ограничения на атаки киевского режима вглубь российской территории. Он сделал это заявление перед началом заседания глав МИД стран сообщества, в котором также принимал участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Последний, в свою очередь, пожаловался, что ВСУ терпят поражение на фронте из-за колебания союзников.