Мадуро не признали демократически избранным лидером Венесуэлы

Такое решение было приятно на неформальной встрече в Брюсселе. "Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, — заявил Боррель.
У политика, таким образом, нет «демократической легитимности». В то же время Боррель признал, что Мадуро останется фактическим президентом Венесуэлы.
Ранее президент провел масштабные перестановки в правительстве Венесуэлы. Тем самым Мадуро сменил глав почти что половины ведомств.
На очередных выборах президента Венесуэлы, прошедших 28 июля, победил действующий глава государства Николас Мадуро, набрав 51,2 процента голосов. Его основной соперник, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа, набрал 44,2 процента. Тогда оппозиция не признала итоги выборов. После этого в стране начались массовые беспорядки.