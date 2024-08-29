Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию

Ранее сатирическое издание Canard Enchaîné сообщило, что в ходе задержания Дуров заявил, что его ждут в Елисейском дворце, где у него планировался ужин с Макроном.
«Я совершенно не знал о прибытии господина Дурова во Францию… Это неправда, что я кого-либо приглашал… Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не был осведомлен о том, что он собирался прибыть во Францию», — сказал он в ходе пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.