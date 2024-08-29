Макрон утверждает, что не знал о прибытии Дурова во Францию

«Я совершенно не знал о прибытии господина Дурова во Францию… Это неправда, что я кого-либо приглашал… Я не должен был встретиться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в последующие дни. Я не был осведомлен о том, что он собирался прибыть во Францию», — сказал он в ходе пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.